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GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Gençlik Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi alımına ilişkin kura sonuçları açıklandı.
17 Eylül 2021 22:06
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GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Gençlik Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi alımına ilişkin kura sonuçları açıklandı.

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuru;

4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için 15 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin İşe Göndermede Öncelikli Olanlar başlıklı 5 inci maddesi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından öncelik hakkı olduğu bildirilen adaylardan açık iş sayısının dört katından fazla başvuru olan temizlik görevlisi - erkek - Ankara, Diyarbakır ve Kırıkkale illerinde öncelikliler arasında kura çekimi gerçekleştirilmiş olup asil ve yedek olarak belirlenen adaylar temizlik görevlisi - erkek kura çekimi sonuçları listesinde yer almaktadır. Ayrıca bu kapsamda öncelik hakkı olduğu bildirilen ve diğer meslek kolu - cinsiyet - iller için başvuru yapan adaylar (öncelikli aday sayısı açık iş sayısının dört katını geçmediği için) doğrudan belge teslim etmeye hak kazanmıştır.

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 27 Eylül - 01 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edeceklerdir.

Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığımız internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Güvenlik Görevlisi (Erkek) listelerini görmek için tıklayınız.

Güvenlik Görevlisi (Kadın) listelerini görmek için tıklayınız.

Temizlik Görevlisi (Erkek) listelerini görmek için tıklayınız.

Temizlik Görevlisi (Kadın) listelerini görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
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