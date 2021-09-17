Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Kayseri'de faili meçhul 22 olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi
|17 Eylül 2021 22:16
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Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, il genelinde hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Kocasinan, Talas, Pınarbaşı ve Tomarza ilçelerinde 22 ayrı faili meçhul hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen S. D. ve C.Y, operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin çapa motoru, hızar makinası, televizyon, kablo, beyaz eşya çeşitleri gibi çeşitli eşya ve malzemeler çaldıkları tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Öte yandan, suç eşyalarını satın aldığı tespit edilen 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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