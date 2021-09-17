Mustafa Denizli'den TFF'ye teknik direktör sitemi
|17 Eylül 2021 22:56
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'deki İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay'ın Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki İzmir derbisinin Türk futbolu adına büyük bir kazanç olduğunu ifade ederek, "Yıllarca kaptanlığını yaptığım Altay'da Göztepe'ye karşı çok önemli maçlar oynadık. İki takım arasındaki rekabet benim için hep sahada oldu. Futbolculuk dönemimde en önemli dostlarım hep Göztepeli ağabeylerimdi" dedi.
Maçın ilk yarısını penaltıların belirlediğini söyleyen Denizli, "Çok yüksek tempoya çıktık. Penaltıdan sonra biraz sendeler gibi olduk. İkinci yarıda maçın dönmemesi mümkün değildi. Zaman zaman kontra ataklar gördük kalemizde. Altay camiası adına önemli bir sonuç oldu. Bu rekabet hep böyle güzelliklerle devam eder inşallah" diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı konusunda sorulan soruya de cevap veren Denizli, "Fatih Terim Şenol Güneş ile ilgili açık beyanlarda bulundu. Bunun üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'de milli takımın başına geçebilecek kalitede birini bulamadı herhalde" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kuntz sözleşmesini feshediyor! Milli Takım için yolda
17 Eylül 2021 14:34
|Fenerbahçe, 3 puan fırsatını tepti!
16 Eylül 2021 23:58
|Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
16 Eylül 2021 21:35
|A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2 basamak geriledi
16 Eylül 2021 21:11
|Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı
15 Eylül 2021 21:42
|Fatih Terim: Ben Messi hayranıyım
15 Eylül 2021 21:11
|Ronaldo, kadın güvenlik görevlisini bayılttı!
15 Eylül 2021 09:46
|UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor
14 Eylül 2021 20:06
|A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor
14 Eylül 2021 14:15
|Kulüp başkanının eşi tribünlere el hareketi yaptı, ortalık karıştı
13 Eylül 2021 22:06