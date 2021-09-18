Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi

Geçen yıl, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda çalışırken diğer kurumlara gönderilen 115 eski çalışan gözaltına alınmış, soruşturmada 1 tutuklama kararı verilmiş 114 personel hakkında ise tutuksuz yargılama karar verilmişti.

Almanya destekli Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik bilgileriyle sorgulama yapmakla suçlanan şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. Ancak mahkeme, olayın görev suçu olduğunu ve bu nedenle soruşturma izni alınması gerektiğini belirterek, iddianameyi iade etti.

MASAK eski çalışanları, ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TC numarası ile sorgulama yapıldığı iddiasını şöyle reddetmişti:

"MASAK çalışanları olarak takdir yetkimiz yoktur. Önümüze bin 500 kişilik liste gelir, bunları tek tuşla sorgularız. Ancak biz bu kimlik numaralarının kime ait olduğunu bilmeyiz. Zaten, bilgisayarlar devlet büyükleri ve siyasileri sorgulamaya kapatıldı. Sistemin devlet büyüklerinin sorgulanması için kimler tarafından yeniden aktif hale getirildiğini bilmiyoruz."

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Berat Albayrak istifa etti. Yeni bakan Lütfi Elvan soruşturma izni vermedi. Savcılık, dosyayı kapatmak zorunda kaldı.