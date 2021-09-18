1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MASAK'tan diğer kurumlara gönderilen 115 eski personel hakkında soruşturma izni verdi.
18 Eylül 2021 00:02
+Aa- Yazdır
Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi

Geçen yıl, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nda çalışırken diğer kurumlara gönderilen 115 eski çalışan gözaltına alınmış, soruşturmada 1 tutuklama kararı verilmiş 114 personel hakkında ise tutuksuz yargılama karar verilmişti.

Almanya destekli Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kimlik bilgileriyle sorgulama yapmakla suçlanan şüpheliler hakkında iddianame düzenledi. Ancak mahkeme, olayın görev suçu olduğunu ve bu nedenle soruşturma izni alınması gerektiğini belirterek, iddianameyi iade etti.

MASAK eski çalışanları, ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TC numarası ile sorgulama yapıldığı iddiasını şöyle reddetmişti:

"MASAK çalışanları olarak takdir yetkimiz yoktur. Önümüze bin 500 kişilik liste gelir, bunları tek tuşla sorgularız. Ancak biz bu kimlik numaralarının kime ait olduğunu bilmeyiz. Zaten, bilgisayarlar devlet büyükleri ve siyasileri sorgulamaya kapatıldı. Sistemin devlet büyüklerinin sorgulanması için kimler tarafından yeniden aktif hale getirildiğini bilmiyoruz."

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Berat Albayrak istifa etti. Yeni bakan Lütfi Elvan soruşturma izni vermedi. Savcılık, dosyayı kapatmak zorunda kaldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi
18 Eylül 2021 00:33		 GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı
17 Eylül 2021 22:06
Karantina ihlali yapan iki çocuğun ailesine para cezası
17 Eylül 2021 21:01		 MSB işçi alımında sınav tarihlerini açıkladı
17 Eylül 2021 20:07
Valilikten 'polislerin şarjörleri toplandı' iddialarına yanıt
17 Eylül 2021 19:49		 Balıkesir İl Milli Eğitim'de görev değişikliği
17 Eylül 2021 17:25
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
17 Eylül 2021 15:51		 BDDK'dan tüketici kredilerine taksit sınırı
17 Eylül 2021 15:29
Yolcu otobüslerinde PCR denetimi
17 Eylül 2021 15:13		 Bakanlıktan yeni karar: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok
17 Eylül 2021 15:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:02 - Dolar faiz endişesi ve ABD verileriyle yükseldi00:56 - Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan00:34 - Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı00:33 - Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi00:10 - Belçika'da maske zorunluluğu kalkıyor00:07 - Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
00:05 - Toplu iş sözleşmesi bulunan kamu işçileri 2021 TİS'ten yararlanabilir mi?00:03 - Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı00:02 - 18 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi00:00 - Esadaş Türkiye'nin heryerinde23:48 - Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki
23:42 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:06 - Hatay'da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3'ü polis 4 kişi hafif yaralandı22:56 - Mustafa Denizli'den TFF'ye teknik direktör sitemi22:48 - Düğüne giden çiftin içindeki otomobil tırla çarpıştı 2 kişi öldü22:40 - Kahraman polis memuru canını hiçe sayıp intihar girişimini önledi
22:34 - ABD ordusundan Kabil itirafı: Hava saldırısında ölenler sivildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi
Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi
Esadaş Türkiye'nin heryerinde
Belçika'da maske zorunluluğu kalkıyor
Toplu iş sözleşmesi bulunan kamu işçileri 2021 TİS'ten yararlanabilir mi?
Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı
Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan
18 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fırçalı araç yıkamaya giremeyen insan 1
karavan kültürü 3
ayçiçeği 1
Fer.ah 1
hegemonya 1
zanzibar 1
gereği düşünüldü 1
bana zehir olan şeker 3
tasarruf yapmak 1
sorma ne haldeyim 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam