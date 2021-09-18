Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Gürgentepe Kaymakamlığınca kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'i ziyaret etti.

Sonel, gününün önemli bölümünü geçirdiği ve üzerinde "Salih'in Yeri" yazan durakta buluştuğu Salih Belen ile bir süre sohbet etti ve kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Aileyle sohbet eden Sonel, evde yanan kuzine sobasındaki közde mısır pişirdi. Sonel, kendi elleriyle pişirdiği mısırları Salih'in küçük yeğenlerine ikram etti.Anne Penpe Belen, kendilerine unutamayacakları bir anı yaşatan Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Allah razı olsun Sayın Valim sizden. Hanemizi şenlendirdiniz. Bugün bizleri çok mutlu ettiniz. Salih'im çok sevindi, çok mutlu oldu. Ayaklarınıza sağlık, yine bekleriz." ifadelerini kullandı.