Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı

Diyanet Sen'in açtığı davada, Hatay 2. İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda, davacı lehine karar vermişti. Diyanet İşleri Başkanlığı İstinaf yoluna gitmiş ancak Adana Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi istinaf başvurusunu reddetmiştir. Böylece açılan davalarda ilk kez bölge idare mahkemesi tarafından lehe emsal karar verilmiş olup, 633 sayılı Kanun'un 10/A maddesinden yararlanarak sözleşmeli personelin de kadroya geçmesi kesinleşmiştir.

İstinaf incelemesinde ilk kararlar, Samsun ve Konya Bölge İdare Mahkemelerinde olumsuz sonuçlanmıştı. Bu bağlamda Adana Bölge İdare Mahkemesi emsal niteliğinde ilk karardır. Adana Bölge İdare Mahkemesi, Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin illerinden açılan davalarda kararlarını vermektedir.