Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi

BİNTED ile HAK-İŞ Sendikasına bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında 36 ay süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. BİNTED bünyesindeki 5200 personeli ilgilendiren görüşmelerde, eşit işe eşit ücretin sağlanması için seyyanen artışlar ve ücret eşitleme uygulaması yapıldı. Ayrıca 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon ücret artışlarının yanı sıra son dönem enflasyon + 1 ücret artışı uygulanacak. Sözleşme ile en düşük ücretli gruba yıllık ortalama yüzde 21, 3 yılın sonunda da yüzde 62 oranında ücret artışı sağlanmış oldu. Sözleşme ile ikramiyelerde de önemli bir iyileştirme yapılmış oldu. İlk dönemde yıllık 10 günden 60 güne çıkarılan ikramiyeler, son dönemde ise 85 güne çıkarılmış olacak.

"En düşük ücret 5.117,00 TL'ye yükseltildi"

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Aktaş, sözleşmenin 15 Mart 2021 tarihinden itibaren 36 ay süre ile yapıldığını hatırlattı. Çalışanların maaşlarını enflasyon karşısında ezdirmemek için 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranında ücret artışı öngördüklerini anlatan Başkan Aktaş, "Son dönemde ücret artışı enflasyon + 1 refah puanı olarak uygulanacak. Maalesef farklı yıllardaki istihdamlardan dolayı çok ciddi maaş farkları var. Aynı işi yapan birimin 7 farklı maaşı var. Bunları düzeltme noktasında yüzde 78'lik başarı sağladık. Sözleşme ile ücret eşitsizliği yaşayan arkadaşlarımızın da mağduriyetini giderme noktasında önemli bir adım atmış olduk. Toplu iş sözleşmesi ile en düşük ücretli grubunda çalışan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi çalışanımızın net ücreti 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren 5.117,00 TL'ye yükseltildi. 6 aydır iftira atanlara duyurulur. Tüm farklar da hesaplara yatırıldı. İnşallah Rabbim mahcup etmeden süreci tamamlarız. 36 aylık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmemiz sonunda en düşük ücret grubunda görev yapan çalışanlarımıza yaklaşık yüzde 61 oranında ücret artışı sağlanmış olacak. Ananınızın ak sütü gibi helal olsun. Nihayetinde emeğiniz ve alın teriniz var. Yıllık toplam 10 gün olan ikramiye ödemesi, her ay ücret ödemesi ile birlikte 5 yevmiye olmak üzere yıl boyunca toplam 60 gün ikramiyeye çıkararak tüm çalışanlarımıza ödeyeceğiz. İkinci dönem içerisinde ikramiyeler 70-75 gün olarak ödenirken, üçüncü dönem ise 80-85 güne çıkararak ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalışanların hakları iyileştirildi

Sosyal ve sendikal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını belirten Başkan Aktaş, çocuk yardımı, yakacak yardımı, öğrenim yardımı, aile yardımında iyileştirmeler yapıldığını ifade etti. Hakların son dönemde yüzde 5 oranında arttırarak ödemeye devam edileceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Doğum yapan kadın çalışanlarımızın ücretsiz izin hakları 12 aya yükseltildi. Halihazırda var olan silah ve direksiyon primlerinde, direksiyon primlerinde, silah tazminatında iyileştirmeler yapıldı. İlaveten kanalizasyon, su şebeke hattı, asfalt işleri, boya işleri, sayaç endeks işleri kapsamında görev yapan gruplar için günlük 10,50 TL yıpranma primi ve çağrı merkezi görevlisi çalışanlarımız için günlük 12,72 TL yıpranma primi ödemesi yapılacak. Ramazan ve Kurban bayramlarıyla alakalı yardımlarımız, son dönem yüzde 5 arttırmak kaydıyla revize edildi. Askerlik görevi için ayrılan, evlenen, birinci derece yakını vefat eden, tabi afetten zarar gören çalışanlarımız için belirli haklar son yıl yüzde 5 arttırmak kaydıyla yeniden düzenlendi. Bu düzenlemelerle beraber Bursa'daki belediyelerin yanımızdan geçmesi mümkün değil" dedi.

