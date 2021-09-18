Erdoğan, Mersin'de gençlerle buluştuğu programa ait fotoğrafları paylaştı

KARANTİNAYA ALINAN SINIFLARDAKİ ÖĞRETMENLERE EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ? Toplu sözleşme metninde yer alan "çeşitli nedenler" olarak sınıfın tamamının karantinaya alınması halinde veya tüm okulun karantinaya alınması halinde; öğretmenlere, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılarak ek dersleri ödenmek zorundadır.