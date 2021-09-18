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Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan

Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına tepki gösteren oyuncu Şahan Gökbakar, "Bir kız çocuğu babası olarak bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akılalmaz bir hayrete düştüm" dedi.
18 Eylül 2021 00:56
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Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

* Beğendiğim ve takip ettiğim bir bilim insanı olan Celal Şengör, her ne kadar kendine göre masumane ve babacan bir tavırla öğrencisi genç bir kadının eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını ve ardından da 'babası bunu yapmadığı için kendisinin yaptığını' gülerek anlatsa da.

"AKILALMAZ BİR HAYRETE DÜŞTÜM"

* Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın, hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar.

* Bir kız çocuğu babası olarak, bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akılalmaz bir hayrete düştüm.

* Dünyanın en önde gelen profesörlerinden de olsa, insan insandır hata yapar! İnşallah Celal Şengör hoca da o genç hanımdan, babasından ve tüm ailesinden özür diler.

* Bu tavır asla babacan değildir! Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz!

* !Gerçek babalar çocuklarını dövemez!
Memurlar.Net
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