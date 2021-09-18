Dolar faiz endişesi ve ABD verileriyle yükseldi

Dün güne 8,43 seviyesinden başlayan dolar/TL'de iki gündür yükseliş görülüyor. Dün 8,54'ü gören kur, bugün de 8,65'i gördü.

Reuters'ın geçtiği habere göre, küresel piyasalarda dolar, ABD'den gelen bir dizi güçlü ekonomik veri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaştırmasına başlayacağına dair piyasalardaki beklentilerin yeniden güçlenmesiyle diğer başlıca para birimleri karşısında üç haftalık zirvesinin yakınında işlem gördü.

Dün açıklanan ABD Ağustos ayı perakende satışları analistlerin bir önceki aya göre yüzde 0.7 düşüş beklentisine karşılık yüzde 0.8 artış kaydetti. Philadelphia Fed'in yaptığı iş dünyası güven anketi de güçlü bir artış gösterdi.

Dolar endeksi, 92.865 seviyesine çıkarak üç haftalık zirvesi 92.965'e yaklaştı.

Bugün piyasanın izlediği TCMB'nin beklenti anketinde, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 16,74'e yükseldi. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 16,30 idi.

İKİ ENDİŞE KURU YUKARI İTİYOR

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, kurdaki artışa ilişkin "Fed teşviklerinin azalması endişesine ek olarak Merkez Bankası'nın erken faiz indirimi beklentileri liranın kayıplarını açıklıyor" dedi.

"Dün ABD perakende satış verilerinin beklenenden iyi gelmesi, ekonomideki güçlü talep ve buna bağlı enflasyonist etki durumlarına dair ağırlığı artırdı" diyen Erkan, kurda ABD kaynaklı baskı yaratan durumu "Enflasyonun kalıcı mı geçici mi olduğundan emin değiller ve varlık alımlarını azaltma (tapering) olgusuna doğru adım adım gidiliyor. Fed'in daraltma zamanlaması konusundaki tartışmaları yeniden canlanırken, küresel açıdan risk iştahı da zaman zaman azalıyor" ifadeleriyle anlattı.

Erkan, "İçeride, TCMB politika yapıcılarının borçlanma maliyetlerini azaltma eğilimi itibariyle Türk varlıklarında da oynaklık artışı olmakta" dedi.

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİYLE YÜKSELMİŞTİ

Dolar/TL TCMB'nin erken faiz indirimi izlenimi yaratan mesajları ardından 8.3 seviyesinden 8.5'in üzerine çıkmış ardından hafta boyunca 8.4-8.5 bandında sakin bir seyir izlemişti.

Dolar/TL dün ise ABD verileriyle birlikte yönünü belirgin yukarı çevirdi. Kur dün en yüksek 8.5460 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL bugün saat 08.40'ta 8.5220/8.5400 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 10.0300/10.0520, sepet bazında TL 9.2760/9.2960 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün kapanışta 376/380 baz puan seviyesinden kapandı.

HAFTAYA ÖNCE FED SONRA TCMB YÖN BELİRLEYECEK

Piyasalarda önümüzdeki hafta önce ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonra TCMB'nin faiz kararı yön belirleyici olarak izlenecek.

Geçen haftaya 8.27'li seviyelerden başlayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan Çarşamba günkü konuşmasının ardından 8.5185'e kadar yükselmişti.

Kavcıoğlu ay başında yatırımcı toplantısında da enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhüdüne atıf yapmamış ve yatırımcılarda faiz artışı yapılmayacağı, indirimlerinin de yaklaştığı izlenimini uyandırmıştı.

KARAR KESTİRİLEMİYOR

Kavcıoğlu, geçen haftaki konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken yatırımcılar PPK kararını artık daha yakından izliyorlar.

Bankanın bu ay geçmiş PPK metinlerinde yer alan ifadeleri belirgin değiştirmesine kesin gözüyle bakılırken yüzde 20'ye yaklaşan enflasyona rağmen faiz indirim yapıp yapmayacağı ise hala net kestirilemiyor.

ANKETE İLK KEZ FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ GİRDİ

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi. Açıklamalar sonrası bu beklenti sınırlı değişti.

Reuters anketinde önümüzdeki hafta için genel beklenti faizlerin yüzde 19'da sabit tutulacağı yönünde. Ancak ankete ilk kez tek kurum da olsa faiz indirimi beklentisi girdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) de yayımladığı raporda TCMB'nin faiz indirim döngüsüne bu ay 50 baz puan ile başlayacağını, yıl bitmeden 150 baz puan daha faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alacaklarını belirterek raflardaki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceklerini söyledi. (REUTERS)