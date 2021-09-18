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Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4,0 olarak açıkladı.
18 Eylül 2021 03:13
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Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'da yer alan bilgilere göre Denizli Hozan'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.97 km olarak açıklanırken saati 02.45 olarak kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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