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Yerli helikopter projesi böyle hedefe koyulmuş: T-70 sakın uçmasın

Casusluk iddianamesinden şok diyaloglar çıktı. Çete, İtalyan Leonardo firması yetkilileri ile görüşmüş. Türkiye'ye AW101 helikopteri satmaya çalışan firma yetkilisi, karşılarındaki en büyük tehlikenin Türk üretimi T-70 genel maksat helikopteri olduğunu söylüyor. "Bunu ortadan kaldırmalıyız" sözleri, ihanetin boyutunu ortaya koyuyor.
18 Eylül 2021 06:15
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Yerli helikopter projesi böyle hedefe koyulmuş: T-70 sakın uçmasın

Ankara'daki casusluk çetesine yönelik operasyon, küresel savunma şirketlerinin Türkiye'deki kritik projeleri durdurmak için nasıl çalıştığını gözler önüne serdi. Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, savunma sanayiindeki casusluk soruşturması kapsamında 11 sanık hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken bir tutanak yer aldı. Firma çalışanı sanık Emre Özlük'ün bilgisayarından çıkan "24 Ocak 2020 Aktem Leonardo Helikopter Bölümü Toplantısı" başlıklı belgede, toplantıya katılanların konuşma dökümlerinin tutanak altına alındığı görüldü.


DÜNYAYA KORKU SALDI

Tutanaktaki konuşmalar, uzun yıllar savunma sanayii devleri için pazar olarak görülen Türkiye'nin, bugün milli ürünleriyle dünyaya korku saldığını gösteriyor. Görüşmelerde İtalyan Leonardo firmasının, TCG Anadolu ve Trakya çok maksatlı amfibi hücum gemileri için AW101 helikopteri satmak istediği görülüyor. Bu helikopterlerin satımı karşısındaki en büyük tehlikenin ise Türk üretimi T-70 genel maksat helikopteri olduğu vurgulanıyor.

YENİ İHRACAT LİSANSI SORUN ÇIKARIR

Toplantıdaki diyaloglar şu şekilde:

-Leonardo temsilcisi Sedef D. (S.D): SH-70'lerin LPD üzerinde kullanılması için fikirler ortada dolaşıyor. T-70 Türk üretimi olduğu için en büyük tehlike bu. Bunu ortadan kaldırmalıyız.

-Sanık emekli albay Faruk Baytürk (F.B.): Biz işlediğimiz için bu alternatifleri ortadan kaldırdık.

-S.D.: T-70 şu anda ilerliyor ama yeni ihracat lisansı gerekirse bu sorun olabilir. Bunu dile getirmeliyiz.

-F.B.: Çok güzel bunu kullanırız.

DEPREM SENARYOSU

Görüşmede olası deprem senaryosu da konuşulmuş:

-Leonardo temsilcisi Sergio S. (S.S.): Deprem meselesi neden önemli?

-F.B.: Deprem Avcılar, Yeşilköy tarafından çok hasar verecek. Köprüler de hasar alacak. LPD'de hastane var. Kazazedeler oradan Mudanya gibi yerlerdeki hastanelere nakledilebilir. Bunu ortaya biz attık ama artık bizim kulağımıza geri geliyor.

-S.S.: 101'in hasta taşıma için uygun olmadığını düşünüyorum.

-Sanık Mustafa Sırrı Akın (M.S.A.): Önemli olan tek seferde azami sayıda insan taşıyabilmek.

-S.D.: Er veya geç bu deprem gerçekleşecek.

Yazılımı milli


Türkiye'nin genel maksat helikopter ihtiyacını karşılamayı amaçlayan proje kapsamında 109 adet T-70 genel maksat helikopteri; TUSAŞ'ın ana yükleniciliği, Sikorsky, ASELSAN, TEI ve Alp Havacılık'ın alt yükleniciliğinde yurt içinde üretilip özgün tasarımlarla millileştiriliyor. Helikopter gövdesi, paller, iniş takımı, dişli kutuları ve uçuş kontrol parçaları, kokpit aviyonikleri ve T700-TEI-701D motoru yurt içinde üretiliyor. Yazılımı da milli olan helikopterde yüzde 50'nin üzerinde millilik oranına ulaşıldı. Sikorsky'nin S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T-70 Genel Maksat Helikopteri önümüzdeki yıl TSK'ya teslim edilecek.

Gökbey'i de konuşmuşlar

Türk savunma sanayiinin milli ürün tercihinden duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin ilk özgün genel maksat helikopteri Gökbey'e ilişkin değerlendirmelerde de görüldü. Leonardo temsilcisi Sedef D.'nin "Savunma Sanayii Başkanlığı'nın planı Gökbey'i her yerde kullanmak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bile ilerisi için 'Gökbey geliyor' diye konuşuyormuş" şeklindeki yakınmaları endişeyi yansıttı. 6 Eylül 2018'de ilk uçuşunu gerçekleştiren milli helikopter T625 Gökbey'in bu yıl seri üretime geçmesi planlanıyor.

ABDULLAH SARİCA
Yeni Şafak
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