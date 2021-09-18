Uzay turistleri yörüngede
|18 Eylül 2021 06:40
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SpaceX tarafından Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde uzaya gönderilen amatör astronotları taşıyan Dragon kapsülü, yörüngeye yerleşti. 3 gün boyunca dünyanın etrafında gözlemde bulunacak 4 kişilik ekipten ilk fotoğraflar da dün paylaşıldı.
BİLİMSEL DENEYLER YAPILACAK
Milyarder iş adamı Jared Isaacman'in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıktı. "Inspiration4" adı verilen girişimi SpaceX'ten satın alan milyarder iş insanı Isaacman ve beraberindekilerin yolculuk boyunca bilimsel deneyler yapacağı kaydedildi.
6 AYLIK EĞİTİM ALDILAR
Kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir duruma karşı, amatör astronotlar uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçti. Yolculuk, SpaceX'in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor. Söz konusu yolculuk gerçekleştirileceği yükseklik bakımından da daha önceki uzay seyahatlerinden ayrılıyor. Inspiration4'un uzay turizminde dönüm noktası olacağı belirtiliyor.
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