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Yunanistan'da bitmeyen faşizm: Anaokulu öğrencilerini fişlediler

Yunanistan'da şimdi de göçmen çocuklar tehdit altında. Atina'daki bir ilkokulda Yunan çocuklardan çok yabancı çocuk olduğu haberlerinin ardından Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Milletvekili Konstantinos Bogdanos şehirdeki bir anaokulunda eğitim gören miniklerin isimlerini yayınlayarak hedef gösterdi.
18 Eylül 2021 07:01
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Yunanistan'da bitmeyen faşizm: Anaokulu öğrencilerini fişlediler


Ege'yi mültecilere mezar eden Yunanistan'da şimdi de göçmen çocuklar hedefte. Yunanistan'ın yabancı düşmanlığı ile bilinen "meaculpa" adlı yayın organı, Atina'daki bir ilkokulun haberini yapıp, Yunan çocuklardan çok yabancı çocuk olduğunu yazmıştı. Yeni Demokrasi Partisi (YDP) Milletvekili Konstantinos Bogdanos da bu ırkçılığı bir adım öteye taşıdı. Yunan okullarının ele geçirildiğini savunan Bogdanos, sosyal medya hesabından Atina'daki bir anaokulunda okuyan göçmen çocukların isimlerini yayınladı. Öğrenci isimlerinin yer aldığı listeyi paylaşan Bogdanos, listede yalnız 2 Yunan çocuğun olduğunu belirtti.


UTANÇ LİSTESİNE TEPKİ

Bu paylaşıma ülkede tepki yağdı. Birçok kesimden eleştiri alan Yunan vekil, listenin reşit olmayan çocukları içerdiğini fark etmediğini söyleyip özür diledikten sonra paylaşımını sildi. Ancak olayla ilgili Atina Savcılığı harekete geçti. Konu hakkında ön soruşturma talimatı verilirken, anaokulu öğrencilerinin isimlerinin yer aldığı belgeyi kimin sızdırdığının belirlenmesi için siber suçlar biriminden de yardım isteneceği kaydedildi.

SİRİZA İHRACINI İSTEDİ

Çeşitli siyasi gruplar da göçmen çocukları hedef alan Bogdanos'a tepki gösterdi. Eski Başbakan Aleksis Çipras'ın partisi SİRİZA, tek sorumlunun Miçotakis olduğunu belirterek, "Bu faşist uygulamaların üzerini örtmüyorsa yapması gereken tek şey, o listenin milletvekilinin eline nasıl geçtiğini açıklamak ve ardından onu ihraç etmektir" açıklamasını yaptı. Yunanistan Komünist Partisi (KKE) de kişisel bilgileri yayınlamanın yasadışı olduğunu, göçmenlerin hedef haline getirildiğini belirtti.

Aybike Eroğlu

Yeni Şafak
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