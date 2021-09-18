Uşak'taki feci kazada 11 yaşındaki sürücü öldü!
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meydana gelen feci kazada minibüsle çarpışan motosikletin 11 yaşındaki sürücüsü öldü.
|18 Eylül 2021 06:50
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Uşak'tan Denizli yönüne gitmekte olan C.A. (57) yönetimindeki 20 F 1171 plakalı minibüs, Pınarbaşı beldesinde kavşaktan yola çıkan 11 yaşındaki Okay Çakı'nın kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
11 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HASTANEDE ÖLDÜ
Ambulansla Sivaslı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü C.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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