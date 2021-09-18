Birçok ülke katı tedbirler uyguluyor: Aşı yoksa iş yok

Dünyayı Aralık 2019'dan itibaren etkisi altına alan Covid-19 salgını, Delta varyantı ile birlikte ülkeleri yeni tedbirler almaya zorluyor. Hem enfeksiyondaki keskin artış hem de aşılamadaki yavaşlama nedeniyle birçok ülke COVID-19 aşılarını sağlık çalışanları, kamu görevlileri, yolcular ve diğer yüksek riskli gruplar veya toplu çalışanlar için zorunlu hale getirdi.

İTALYA: İtalyan hükümeti, perşembe günü dünyadaki en katı tedbirlerden bazılarını onayladı ve tüm çalışanların aşı kartı, negatif test veya yakın zamanda enfeksiyonu atlattığını belgeleme zorunluluğu getirdi. Uyulmaması halinde, işçiler ücretsiz izne gönderilecek.

ABD: Federal çalışanlara aşı zorunluluğu getirdi. İşverenlere işçilerine haftalık test veya aşıya zorlayan politika uygulanıyor. Bu kurallar, 100 milyon kişiyi kapsıyor.

KANADA: Federal kamu görevlileri ve ulaşım çalışanları için ekim ayı sonuna kadar Covid-19 aşısı yaptırmalarını istedi.

İNGİLTERE: Evde bakım çalışanlarının ekim ayından itibaren aşı yaptırmaları zorunlu olacak. Gece kulüpleri ve büyük kalabalıkların olduğu diğer mekanlar, aşı kartı isteyecek.

SUUDİ ARABİSTAN: Mayıs ayında Suudi Arabistan, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi. İş yeri ve okullara giriş ile toplu taşıma da aşı şart.

FRANSA: Tüm sağlık ve evde bakım çalışanları, acil bakım teknisyenlerine aşı şartı getirildi. Aşı olmayan 3 bin sağlık çalışanı görevden uzaklaştırıldı.

RUSYA: Moskova'da halka açık yerlerde çalışanlar için aşı şartı getirildi.

YUNANİSTAN: Bakımevi personeli ve sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirdi. Barlar, sinemalar, tiyatrolar ve diğer kapalı alanlarda sadece aşılı müşterilere izin veriliyor.

ENDONEZYA: Aşı zorunlu. Olmayan 5 milyon rupi (357 $) para cezası vermek mecburiyetinde.

LÜBNAN: Restoranlara, kafelere, barlara ve plajlara girişi aşı sertifikasına sahip veya antikor testi yaptırmış kişilerle sınırlandırdı.

HOLLANDA: Barlara, restoranlara, kulüplere veya kültürel etkinliklere gitmek için aşı olduğunu belgeleme mecburiyeti getirdi.

SRİ LANKA: İller arasında ve kamusal alanlarda seyahat etmek için aşı kartı ibraz etmeleri gerekiyor.

KAZAKİSTAN: 20 kişiden fazla gruplar halinde çalışan kişiler için zorunlu aşı veya haftalık testler uygulanacak.

İSVİÇRE: Barlara, restoranlara ve fitness merkezlerine girmek için bir Covid durum sertifikası göstermek gerekiyor.

TÜRKMENİSTAN: 18 yaş ve üstü tüm kişiler için aşılama zorunlu.

MACARİSTAN: Sağlık çalışanları için aşı zorunlu hale getirildi.

OSMAN SAĞIRLI