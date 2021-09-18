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Adana'ya gidiyorlardı! Düğün yolunda feci kaza: 2 kişi öldü, 4 yaralı var

İSTANBUL'da 2 gün önce nikah kıyıp Adana'ya düğüne giden yeni evli Ceyda (20) ile Onur Çıracı'nın (26) içinde bulunduğu otomobil, Aksaray'da TIR'a arkadan çarptı. Kazada Onur Çıracı'nın babası Fazlı Çıracı (47) ile annesi Ayşegül Çıracı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı
18 Eylül 2021 07:53
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Kaza, saat 21.00 sıralarında, Aksaray- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Adana'ya düğüne giden ailenin bulunduğu Göksel Yalçın (26) yönetimindeki 34 CZS 788 plakalı otomobil, Fahrettin Ç.'nin (40) kullandığı 47 PR 322 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, Fazlı Çıracı ile eşi Ayşegül Çıracı olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 gün önce nikahları kıyılan Onur Çıracı ile eşi Ceyda Çıracı ve kız kardeşi Meltem Demirkolar (19) ile sürücü olan kuzeni Göksel Yalçın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA
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