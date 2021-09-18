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Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralı
Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2'si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtığı sırada polis tarafından suç aletiyle yakalandı.
|18 Eylül 2021 08:01
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak içeresinde yapılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M. (23), erkek tarafı ile istek parça yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gelinin ağabeyi Ş.M. hedef gözetmeden pompalı tüfekle etrafa defalarca ateş açıp taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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