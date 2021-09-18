Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi

Şikayet dilekçelerinde bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamına giren araçların fiyatlarını indirmediği ayrıca; stoklarındaki sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının öne sürüldüğü vurgulandı.

Bayilerin stokta araç kalmadığını söyleyerek, ÖTV kapsamındaki araçları da satmadıkları ileri sürüldü. Açıklamada bu tutumun ÖTV düzenlemesini etkisiz kılma amacını taşıdığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "ÖTV'de matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler görevlendirildi" denildi