1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün kritik ismi gözaltına alındı! Şike kumpasının önemli ismi yakalandı

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi; FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyona daha imza attı. "Futbolda Şike Kumpası" dosyasının FETÖ bağlantılı şüphelileri ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun avukatlığını yapan ve FETÖ'nün "Avukatlar Yapılanması" soruşturması kapsamında firari olarak aranan Avukat Cemalettin Mutlu ve kardeşi Veli Mutlu, Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalandı.
18 Eylül 2021 08:59
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün kritik ismi gözaltına alındı! Şike kumpasının önemli ismi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyona daha imza attı. Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. Operasyonu ise İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; "Futbolda Şike Kumpası" dosyasının FETÖ bağlantılı şüphelileri ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun avukatlığını yapan ve FETÖ'nün "Avukatlar Yapılanması" soruşturması kapsamında firari olarak aranan Avukat Cemalettin Mutlu ve kardeşi Veli Mutlu, Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerine baskın düzenlendi.

BYLOCK İÇERİKLERİ DE TESPİT EDİLDİ

İki şüpheli de sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Veli M.'nin FETÖ içerisinde sözde "Samsun Büyük Esnaf Mütevellisi" olarak aktif olarak faaliyet yürüttüğünün, halen FETÖ'nün sözde gizli 'Öğrenci Evleri'ne destek sağladığının ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin bulunduğunun tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ hükümlüsünün tedavisinin aksatıldığı iddialarına yalanlama
17 Eylül 2021 22:25		 PKK'nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı
17 Eylül 2021 21:05
FETÖ'den yakalanan 421 kişiden 62'si etkin pişmanlıktan yararlandı
17 Eylül 2021 19:44		 Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı
17 Eylül 2021 17:41
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ mensubu yakalandı
17 Eylül 2021 17:10		 Yurt dışına kaçmaya çalışan 1 öğretmen ile 5 eski kamu çalışanı yakalandı
17 Eylül 2021 13:54
Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
17 Eylül 2021 10:46		 Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
17 Eylül 2021 10:29
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Eylül 2021 10:09		 Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
17 Eylül 2021 08:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:11 - Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı: Enteresan ama varmış bu09:08 - Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı09:07 - İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat09:04 - 'Kiralara üst sınır getirilsin' kampanyası08:59 - FETÖ'nün kritik ismi gözaltına alındı! Şike kumpasının önemli ismi yakalandı08:46 - Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi
08:43 - Okula başlayan öğrenciler pandemiyle bildiklerini de unuttular08:35 - 1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak08:30 - Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak08:01 - Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralı07:53 - Adana'ya gidiyorlardı! Düğün yolunda feci kaza: 2 kişi öldü, 4 yaralı var07:50 - Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: Deli olduğumu söylüyorlardı, ben sağlıklıyım
07:45 - Birçok ülke katı tedbirler uyguluyor: Aşı yoksa iş yok07:25 - Kabil Havalimanı elimizden böyle gitti07:15 - Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı07:01 - Yunanistan'da bitmeyen faşizm: Anaokulu öğrencilerini fişlediler06:50 - Uşak'taki feci kazada 11 yaşındaki sürücü öldü!
06:40 - Uzay turistleri yörüngede
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı
Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı
Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi
Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan
Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi
Dolar faiz endişesi ve ABD verileriyle yükseldi
Toplu iş sözleşmesi bulunan kamu işçileri 2021 TİS'ten yararlanabilir mi?
Adana'ya gidiyorlardı! Düğün yolunda feci kaza: 2 kişi öldü, 4 yaralı var
Kabil Havalimanı elimizden böyle gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sulama kanalları 1
karavan kültürü 3
pişkin ekmek 2
sahte PCR testi 2
Fer.ah 1
ydt 1
ayçiçeği 1
erol evgin 1
zeynep bastık 3
isra olayı 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam