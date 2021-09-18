1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlet desteği almadık krizi kendi kaynaklarımızla yönettik

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, salgın döneminde Avrupa'nın en iyi performans gösteren bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak başarılarının tesadüf olmadığını belirterek, nakit devlet desteği olmadan krizi kendi kaynakları ve operasyonel verimlilikleri ile yönettiklerini söyledi.
18 Eylül 2021 09:15
+Aa- Yazdır
Devlet desteği almadık krizi kendi kaynaklarımızla yönettik

Aycı, "Aldığımız çok sayıda önlemin yanı sıra başarımızı çalışanlarımızın özverisine borçluyuz" dedi. CNN International'da havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu Quest's Means Business programına konuk olan Aycı, THY'nin salgın sürecinde rakiplerinden ayrışarak gösterdiği başarılı performansa yönelik soruları yanıtladı.

POZİTİF AYRIŞTIK

Aycı, THY'nin maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa'daki network taşıyıcısı havayolları arasında doluluk oranı, gelirler ve karlılık açısından pozitif olarak ayrıştığını söyledi. THY'nin bu dönemde yakaladığı istatistiklere vurgu yapan Aycı, devletten nakit yardım almayarak 2020 yılında rakiplerine oranla çok iyi bir performans sergilediklerinin altını çizdi. Aycı "Önlemler alınırken nakit devlet desteği olmadan, krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik. 2019 yılının yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6.7 milyar dolar gelir ve 1.9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi karlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. 2020'de THY yüzde 71 gibi bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EUROCONTROL verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık" dedi.

UÇUŞ AĞINI KORUYORUZ

THY'nin dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip olduğunu ifade eden Aycı "Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında THY, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49.7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIMIZA BORÇLUYUZ

Başarılarını çalışanlarının özverisine borçlu olduklarını söyleyen Aycı, 'Diğer hava yolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, bu süreçte hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık, diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet vermek için personel çıkarmama kararı aldık" dedi.

TURKISH CARGO BAŞARIMIZDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Turkish Cargo'nun performansının salgın döneminde başarılarında önemli rol oynadığını belirten Aycı, "Küresel kargo gelirlerinde 2009'da yüzde 0.6 olan pazar payını 2020'de yüzde 5.1'e yükseltti. Dünya genelinde taşınan her 20 hava kargosundan birini Turkish Cargo taşıyor. Kargo gelirleri ilk yarıda 2019'a göre iki katın üzerinde arttı. 2021'in ikinci çeyreğindeki kar 114 milyon dolara ulaştı. Turkish Cargo, toplamda bin 150 ton aşıya denk gelen 210 milyon dozdan fazla aşı taşıma başarısı gösterdi" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Online satış yapan sitelerde 'haksız fiyat artışı' denetimleri artırıldı
18 Eylül 2021 11:28		 İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan maden işletmelerine 2,5 milyon lira hibe
18 Eylül 2021 10:35
Emekliler 'yakacak ve gıda yardımı' talep ediyorlar
18 Eylül 2021 10:20		 1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak
18 Eylül 2021 08:35
Dolar faiz endişesi ve ABD verileriyle yükseldi
18 Eylül 2021 01:02		 Tezgahlar vatandaşın yüzünü güldürdü! İşte balık fiyatları
17 Eylül 2021 20:29
Bakan Varank: Dijital dönüşüm harcamalarını vergi teşviki kapsamına alacağız
17 Eylül 2021 19:01		 Bakanlıktan 'Eski Hazinecinin yardım çağrısı' yazısına açıklama
17 Eylül 2021 18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
17 Eylül 2021 18:22		 Çeyrek altın 790 TL barajına yaklaştı
17 Eylül 2021 17:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Online satış yapan sitelerde 'haksız fiyat artışı' denetimleri artırıldı11:20 - Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası11:13 - Polis memuru intihar girişimini böyle önledi11:09 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 20 şüpheli yakalandı11:06 - Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz 118 işçi alacak11:05 - Ordu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
10:42 - 'Gıdamızı pep birlikte koruyup, israfa hep birlikte dur diyelim'10:40 - 'Hayırsız evlatlara' kötü haber: Mirasçılıktan çıkarılabilecek10:35 - İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan maden işletmelerine 2,5 milyon lira hibe10:20 - Emekliler 'yakacak ve gıda yardımı' talep ediyorlar10:18 - İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı10:14 - Yazın tarlalarda çalışıp eğitim masraflarını biriktirdiler
10:09 - Maske cezası SMS'lerine dikkat! O mesajlara sakın tıklamayın10:06 - 'Eğitim timleri' okulları gezecek10:00 - İstanbul'da otomobil takla attı: 2 ölü09:52 - Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki09:41 - 'ABD'de sağlıkçılar ve öğretmenler 3. doz aşı olabilecek'
09:32 - 'Hukukçu olmayan dekan ataması' uygulamasının nedeni belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı
İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat
Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi
Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki
Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi
Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi
Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan
Adana'ya gidiyorlardı! Düğün yolunda feci kaza: 2 kişi öldü, 4 yaralı var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayata dair gülümseten detaylar 1
gereği düşünüldü 1
erol evgin 1
bana zehir olan şeker 3
pişkin ekmek 2
kilo verme yöntemleri 1
ydt 1
karavan kültürü 4
isra olayı 1
bir teselli ver 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam