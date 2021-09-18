Devlet desteği almadık krizi kendi kaynaklarımızla yönettik

Aycı, "Aldığımız çok sayıda önlemin yanı sıra başarımızı çalışanlarımızın özverisine borçluyuz" dedi. CNN International'da havacılık uzmanı Richard Quest'in sunduğu Quest's Means Business programına konuk olan Aycı, THY'nin salgın sürecinde rakiplerinden ayrışarak gösterdiği başarılı performansa yönelik soruları yanıtladı.

POZİTİF AYRIŞTIK

Aycı, THY'nin maliyet azaltıcı faaliyetler, yatırım harcamalarını düşürmesi ve etkin finansal yönetimi gibi stratejiler sayesinde Avrupa'daki network taşıyıcısı havayolları arasında doluluk oranı, gelirler ve karlılık açısından pozitif olarak ayrıştığını söyledi. THY'nin bu dönemde yakaladığı istatistiklere vurgu yapan Aycı, devletten nakit yardım almayarak 2020 yılında rakiplerine oranla çok iyi bir performans sergilediklerinin altını çizdi. Aycı "Önlemler alınırken nakit devlet desteği olmadan, krizi kendi kaynaklarımızla ve operasyonel verimliliğimizle yönettik. 2019 yılının yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6.7 milyar dolar gelir ve 1.9 milyar dolar EBITDAR (faiz, vergi, amortisman, itfa ve kira/yeniden yapılandırma maliyetleri öncesi karlar) seviyelerinde bir başarıyla kapattık. 2020'de THY yüzde 71 gibi bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. EUROCONTROL verilerine göre 2020 yılını uçuş sayısı bazında Avrupa'nın en yoğun network taşıyıcısı olarak, dünyada ilk 5 havayolu arasında yer aldık" dedi.

UÇUŞ AĞINI KORUYORUZ

THY'nin dünya çapında 326 noktaya hizmet veren geniş bir uçuş ağına sahip olduğunu ifade eden Aycı "Dünyanın yaşadığı bu derin kriz esnasında THY, güçlü network ağını korumaya devam etti. Ocak-Ağustos 2021 döneminde taşınan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde 49.7 milyon yolcu iken, bu rakam krize rağmen yaklaşık 26 milyona ulaştı. Toplam gelirler 2021'in yılın ilk yarısında 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 67'sine karşılık gelerek 4 milyar dolar seviyesine ulaştı" diye konuştu.

ÇALIŞANLARIMIZA BORÇLUYUZ

Başarılarını çalışanlarının özverisine borçlu olduklarını söyleyen Aycı, 'Diğer hava yolları çalışanları işten çıkarmalarla karşı karşıya kalırken, bu süreçte hiçbir çalışanımızla yollarımızı ayırmadık, diğer taşıyıcılara göre daha iyi hizmet vermek için personel çıkarmama kararı aldık" dedi.

TURKISH CARGO BAŞARIMIZDA ÖNEMLİ ROL OYNADI

Turkish Cargo'nun performansının salgın döneminde başarılarında önemli rol oynadığını belirten Aycı, "Küresel kargo gelirlerinde 2009'da yüzde 0.6 olan pazar payını 2020'de yüzde 5.1'e yükseltti. Dünya genelinde taşınan her 20 hava kargosundan birini Turkish Cargo taşıyor. Kargo gelirleri ilk yarıda 2019'a göre iki katın üzerinde arttı. 2021'in ikinci çeyreğindeki kar 114 milyon dolara ulaştı. Turkish Cargo, toplamda bin 150 ton aşıya denk gelen 210 milyon dozdan fazla aşı taşıma başarısı gösterdi" dedi.