1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kiralara üst sınır getirilsin' kampanyası

İnternette "kiralara üst sınır getirilsin" kampanyası başlatıldı. Ancak meslek odaları "Serbest piyasa ekonomisi varken mümkün değil" diyor. Devlet tarafından daha farklı önemler alınabileceği söyleniyor
18 Eylül 2021 09:04
+Aa- Yazdır
'Kiralara üst sınır getirilsin' kampanyası

Türkiye'de son aylarda kiralık daire fiyatlarında büyük bir artış söz konusu. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde insanlar uygun fiyatla ev bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor. Türkiye genelinde kira fiyatlarının yüzde yüze yakın artmasının ardından Change.org'da 'Kiralara üst sınır getirilsin' kampanyası başlatıldı.

Kısa sürede 75 bin kişinin imzaladığı kampanyada, "Kiralık konut fiyatları son bir yılda çok hızlı bir yükselişe girdi. Pandemi koşullarında yaşamak git gide zorlaşırken, maaşlara yapılan zamlar enflasyon karşısında hızla erdi. Yurttaşlar büyük istihdam ve gelir kayıpları yaşarken başta İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehirler olmak üzere son birkaç aydır ortalama kiralar asgari ücret sınırlarına dayandı. Gün be gün artan kiraların temel gerekçesi konut kiralama ve satışının tamamen "serbest piyasanın insafına" bırakılmasıdır. Barınmanın kamusal bir hak olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"2 YIL İÇİNDE BU KİRALAR DÜŞECEK"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise başlatılan kampanya, artan kira fiyatları ve kiralık ev bulunmamasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Serbest piyasa ekonomisi varken, 'Kiralara üst sınır getirilsin' demek mümkün değil. Kalkıp kimseye 'Sen malını şu fiyata sen bu fiyata ver' diyemezsiniz. Neye göre üst limit koyulacak? Ancak devlet tarafından daha farklı önemler alınabilir. Ev sahiplerinin 5 yıl sonunda kira tespit davası açma hakları var. Ev sahibi 5 yılın sonunda günün koşullarına uygun kira düşük diye dava açıp gün koşullarına uygun zam isteyebiliyor. 10'uncu yılın sonunda, size evden tahliye ettirme hakkına sahip. Herhangi bir sebep göstermeden tahliye davası açıyor.

Son zamanlarda ev sahipleri tarafından bu ikisi çok fazla yapılmaya başlandı. Mal sahipleri şimdilerde bunun peşine düşmüş durumda. Devlet geçici bir kanun çıkartarak bu süreyi uzatabilir. Örneğin; 5 yıllık süreyi 10 yıla, 10 yıllık süreyi ise 15 yıla çekebilir. Ancak bilsinler ki, bu geçici bir dönem. Bu böyle gitmeyecek, benim iddiam 2 yıl içinde bu kiralar düşecek.

"ÖĞRENCİLER İÇİN BİR SIKINDI OLDUĞUNU GÖRMÜYORUM"

Ev bulma konusunda İstanbul'dan da sıkıntılı illerimiz var. Örneğin; Mersin ve Diyarbakır İstanbul'dan daha sıkıntılı. İnsanlar biraz mesafeyi göze aldığında ev bulabilirler. İstanbul'da seçenek bitmez. Ama sen illa 'Ben Beşiktaş'ta oturacağım' diyorsan sıkıntı. Şişli, Kadıköy, Beşiktaş'ta 'Şu fiyata ev bulurum' diyorsan bulamazsın. Çünkü artık buraların bir piyasası oluşmuş durumda. Merkezi yerlerde de, öğrenciler için ciddi sıkıntılar olduğunu görmüyorum. Aileler ve yeni evleneler çiftler için bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Ama 3 kişi birleşip bir evi tutabilir. 5 bin TL kiraya merkezi bir yerde öğrenciler birleşip bir ev bulabilir. Su elektrik vs. bir öğrenciye maliyeti 2 bin TL'dir. Özel yurtlardan daha uygun."

NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yazın tarlalarda çalışıp eğitim masraflarını biriktirdiler
18 Eylül 2021 10:14		 'Eğitim timleri' okulları gezecek
18 Eylül 2021 10:06
'Hukukçu olmayan dekan ataması' uygulamasının nedeni belli oldu
18 Eylül 2021 09:32		 Öğrenciler pandemiyle bildiklerini de unuttular
18 Eylül 2021 08:43
Öğrenciler üniversiteye ilgi göstermedi, rektör milli eğitimi suçladı
17 Eylül 2021 22:28		 Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 300 milyon lira katkı
17 Eylül 2021 15:35
MEB'den izcilik çalışmalarına dair resmi yazı
17 Eylül 2021 14:23		 MEB'den müdür başyardımcılığı açıklaması
17 Eylül 2021 13:12
Giresun'da dere debisi yükseldi, tedbir amaçlı eğitime ara verildi
17 Eylül 2021 10:27		 Proje okullarında müdür başyardımcısı kadrosu düzenlemesi
17 Eylül 2021 08:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Online satış yapan sitelerde 'haksız fiyat artışı' denetimleri artırıldı11:20 - Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası11:13 - Polis memuru intihar girişimini böyle önledi11:09 - 'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 20 şüpheli yakalandı11:06 - Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS'siz 118 işçi alacak11:05 - Ordu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
10:42 - 'Gıdamızı pep birlikte koruyup, israfa hep birlikte dur diyelim'10:40 - 'Hayırsız evlatlara' kötü haber: Mirasçılıktan çıkarılabilecek10:35 - İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan maden işletmelerine 2,5 milyon lira hibe10:20 - Emekliler 'yakacak ve gıda yardımı' talep ediyorlar10:18 - İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı10:14 - Yazın tarlalarda çalışıp eğitim masraflarını biriktirdiler
10:09 - Maske cezası SMS'lerine dikkat! O mesajlara sakın tıklamayın10:06 - 'Eğitim timleri' okulları gezecek10:00 - İstanbul'da otomobil takla attı: 2 ölü09:52 - Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki09:41 - 'ABD'de sağlıkçılar ve öğretmenler 3. doz aşı olabilecek'
09:32 - 'Hukukçu olmayan dekan ataması' uygulamasının nedeni belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kalacak yer bulamayan öğrenciler kayıt dondurmaya başladı
Diyanet sözleşmeli personeline kadroda emsal istinaf kararı
Ordu Vali'sinin paylaşımı gönülleri ısıttı
İşte TFF'nin Şenol Güneş'e ödeyeceği tazminat
Sıfır KM araçtaki oyun ortaya çıktı! 2 binin üzerinde şikayet geldi
Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki
Bakan Elvan, 115 MASAK eski personeli hakkında soruşturma izni vermedi
Bursa Büyükşehir, işçisine +1 refah payı verdi
Celal Şengör'e bir tepki de Şahan Gökbakar'dan
Adana'ya gidiyorlardı! Düğün yolunda feci kaza: 2 kişi öldü, 4 yaralı var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gri bölge 1
the fall 1
sahte PCR testi 2
haydar 1
bir teselli ver 1
kendisiyle dalga geçen insan 1
erol evgin 1
cancun 1
şu an çalan şarkı 2
aşkımı sakla 1
SON İLANLAR
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı 118 işçi alacak
Muğla Ula Belediyesi 12 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus Teski Turizm 85 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 2 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik 2 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam