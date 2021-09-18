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Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı

Yeni tip corona virüsün Delta Varyantı vaka artışının yanı sıra hamilelerde de ağır bir hastalık tablosu çiziyor. Bilim insanları, Delta'nın aşı olmayan gebelerde ölüm riskini 4-5 kat artırdığına dikkat çekerek, vakit kaybetmeden hem gebelerin hem de emziren annelerin aşı olmalarını öneriyor.
18 Eylül 2021 09:08
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Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hamilelerin sayısı artarken bilim dünyasından hamile ve emziren anneler için önemli uyarılar geldi.

Delta varyantı ile aşısız veya eksik aşılı gebelerde ağır hastalık tablosunda artış olduğunu belirten uzmanlar, bu gruptakilerin vakit kaybetmeksizin aşılanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile Halk Sağlığı Uzmanları Derneği de yayınladıkları duyuruda, Türkiye'de aşısız ya da tam aşılı olmayan gebe ölümlerinin son dönemde fazlalaştığına dikkat çekti.

Açıklamada, "Gebe kadınların hastalığı ağır geçirme riski gebe olmayanlara göre daha fazladır. Gebeliğe bağlı şeker hastalığı, KOAH, yüksek tansiyon gibi hastalıkları olan kadınlarda yaşam kaybı riski daha yüksektir" görüşlerine yer verildi.

"SON AYLARA GELMEDEN AŞI OLMALILAR"

Milliyet gazetesinden Mert İnan'a bilgi veren Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, koronaya yakalanan gebe sayısı haziran ve eylül ayları arasında 3 kat artış olduğunu belirterek, "Haziran ayından bu yana gebeler arasında ölüm sayılarında da artış olduğunu görüyoruz. Delta varyantının hızlı yayılması ve genç yaş grubunda aşılamanın daha düşük olması nedenler arasında. Özellikle hamileliğin son aylarında akciğer kapasiteleri düşüyor ve Covid-19 ağır seyrediyor. Gebelerde pıhtılaşmaya da bir yatkınlık var. Özellikle gebeliklerinin son aylarına gelmeden önce aşı takvimlerini tamamlamış olmaları gerekir" uyarısında bulundu.

6'NCI AYDA RİSK ARTIYOR

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise aşı olmayıp Covid-19 geçiren hamilelerin bebeklerinde doğum sonrası ciddi solunum rahatsızlıkları görüldüğünü belirtti:

"Özellikle aşı olamayan gebelerde, hamileliğin 6'nci ayından itibaren risk ciddi artmış oluyor. İnaktif veya mRNA aşılarının bebekleri olumsuz etkilemesi söz konusu değil. Covid-19 anne karnındaki bebekleri bile olumsuz etkilediğinden mutlaka aşı olunmalı. Gebeler, 3. aydan sonra mRNA aşılarını olabilir. 3. ay dememizin nedeni aşılar değil. Gebeliğin ilk 3 ayında birtakım komplikasyonlar söz konusu olabiliyor. Aşı olup sonrasında, aşıya bağlı olmadığı halde komplikasyon gerçekleşmesi kafalarda soru işaretleri ve aşı karşıtı ön yargı doğuracağından 'Üçüncü ay' diyoruz."

"BU SAYEDE BEBEK DE ANTİKORLA KORUNUR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal da hamilelerin mutlaka aşılanmaları gerektiğini vurgularken, "Bu sayede bebek de anneden geçen antikorla korunur. Gebelikte bağışıklık sistemi baskılanır. Bu nedenle enfeksiyon hastalıkları gebelerde daha ağır seyreder. Covid-19 anne açısından risk oluştururken, erken dönem düşük veya ölümlere yol açabilir. Ayrıca aşı olmayıp Covid-19'a yakalananların çocuklarında doğumdan sonra gelişim geriliği gibi riskler de ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer ise Delta varyantı ile Covid-19 aşısı olmayan gebeler arasında ölümlerde de artış olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hamilelere mutlaka Covid-19 aşılarını olmasını öneriyoruz. Sadece hamileler değil, hamile kalmak isteyen veya emzirenlerin de aşılanması gerekiyor. Kadınlar gebelik sürecinde enfeksiyonlara açık hale geliyor. Ayrıca gebelerde mRNA aşı çalışmalarının sonuçları yayınlandı ve çocuklara zarar vermediği net olarak ortaya konuldu. Amerika Hastalık Merkezi'nin bu alanda çalışması var."

"AŞI BEBEĞE ZARAR VERMİYOR"

İç Hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Covid-19'un anne ve bebek için olumsuz sonuçlara yol açma riski çok yüksek olduğunu yinelerken, aşı tereddütü yaşayan hamile ve emziren annelere önerilerde bulundu:

"Delta varyantı ile aşısız gebelerde ağır hastalık tablosu ile anne ölümlerinde artışlar görüyoruz. Genelde gebeliğin 3'üncü ayından sonra aşılanma önerilirken, zorunlu kalınması durumunda hamileliğin ilk ayında da aşı olunmasında sakınca yok. Emziren anneler de rahatlıkla aşılarını olabilirler. Aşıların bebeklere zarar vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Bugüne kadar hiçbir olumsuz bulgu ortaya konulmadı."

"BİLSEYDİM, 10 KERE AŞI OLURDUM"

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'de "Covid-19 gebe servisinde" tedavi gören 29 yaşındaki Fatma Aybar, hastaneye Van'ın Başkale ilçesinden sevkle geldiğini, 32 haftalık hamile olduğunu anlattı.

Aybar, "Üç çocuğum var. Aşımı olmamıştım. Gebelere aşı yapıldığını bilmiyordum, bilseydim bir değil 10 defa bile olurdum. Ne kendimi ne de bebeğimi zor duruma düşürmeyi asla istemezdim" dedi.
Milliyet
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