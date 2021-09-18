Cem Yılmaz'dan dolandırıcılık uyarısı: Enteresan ama varmış bu
|18 Eylül 2021 09:11
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Ünlü Komedyen, kendi adı kullanılarak son dönemde restoran, büfe ve otellerin aranıp para istendiğini belirterek bir açıklama yaptı, dolandırıcılık uyarısında bulundu.
Yılmaz, "Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen bin 500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim" dedi.
Cem Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum."
"Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen bin 500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, dm vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu."
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