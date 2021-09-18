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Döverek dilendirenler serbest bırakıldı

Suriye'den çalıştırma bahanesiyle ailelerinden aldıkları yaşı küçük çocukları Türkiye'de baskı ve şiddet uygulayarak dilendiren çetenin 15 sanığının yargılandığı davada tutuklu 3 kişi de tahliye edildi.
18 Eylül 2021 09:25
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Döverek dilendirenler serbest bırakıldı

Milliyet'ten ELİF ALTIN'ın haberine göre: İstanbul - Suriye'den çalıştırma bahanesiyle ailelerinden aldıkları yaşı küçük 71 çocuğu Türkiye'ye getirdikten sonra zorla ve şiddet uygulayarak İstanbul'daki tramvay ve metrobüste dilendiren ve maddi kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyon düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 15 sanık hakkında "örgüt kurmak, yönetmek ve üyelik" ve "insan kaçakçılığı" suçlarından 572 yıldan 860 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan örgüt elebaşı Abdo Hamud ile örgüt yöneticileri Yusuf Hamud ve Ahmed Hamud ile avukatları katıldı. Dosyanın 3 tutuklu sanığı, adalete güvendiklerini, af dilediklerini ve tahliyelerini istediklerini söylediler. Mağdur çocuklara atanan avukatlar da, müvekkillerine henüz ulaşamadıklarını, sanıklardan şikayetçi olduklarını, cezalandırılmalarını istediklerini ve eksik hususların giderilmesini talep ettiler. Bakanlık avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme çocukların akıbetini sordu

Mahkeme, 3 sanığın tutuklu kaldıkları süre, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıkların haftada bir gün ikametlerine en yakın karakola giderek imza atmaları yoluyla adli kontrol altına alınmalarına karar veren mahkeme, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, ulaşılamayan mağdur ve bazı tutuksuz sanıkların adreslerinin sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Milliyet
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