'Hukukçu olmayan dekan ataması' uygulamasının nedeni belli oldu
Hukuk fakültelerinin, hukuk mezunu olmayan dekanlarca yönetildiği iddiası soru önergeleriyle TBMM'ye yansırken, YÖK, öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen hukuk fakültelerine, kamu zararına yol açmamak için dekan atanmadığı, görevin vekaleten rektörlerce yürütüldüğünü bildirdi.
|18 Eylül 2021 09:32
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Milliyet'ten Bahar ATAKAN'ın haberine göre: - Açıklamada 'hukukçu' olmayan dekan" iddiasının öğrenci kontenjanı tahsis edilmeyen hukuk fakültelerine, kamu zararına yol açmamak için dekan atanmadığı, görevin vekaleten rektörlerce yürütülmesi bu durumdaki fakültelerle ilgili uygulamaya dayandığı belirtildi.
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