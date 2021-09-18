'ABD'de sağlıkçılar ve öğretmenler 3. doz aşı olabilecek'
Prof. Dr. Derya Unutmaz: ABD ilaç kurumu FDA 3.doz Biontech aşısına sadece 65 yaş üstü ve ağır covid geçirme riski olanlar için onay verdi. Ayrıca sağlık çalışanları ve öğretmenler gibi ön safhada olanlar da 3.doz olabilecek
|18 Eylül 2021 09:41
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ABD'deki COVİD-19 aşı çalışmaları , dünyada ve ülkemizde salgınının seyriyle ilgili çalışmaları da aktif bir şekilde takip Prof. Dr. Derya Unutmaz sosyal medyadan ABD'deki 3. doz biontech aşısı uygulamaları hakkında açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Unutmaz'ın açıklaması:
ABD ilaç kurumu FDA 3.doz Biontech aşısına sadece 65 yaş üstü ve ağır covid geçirme riski olanlar için onay verdi.
Ayrıca sağlık çalışanları ve öğretmenler gibi ön safhada olanlar da 3.doz olabilecek.
Bence doğru karar, yaş sınırı 50 üstü olsa daha iyi olurdu.
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