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Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşe yazısında çektiği video ile bir kız öğrenciye yaptığı tacizi utanmadan ve marifetmiş gibi anlatan Celal Şengör'e "Albert Aynştayn olsan bile rezil bir tacizcisin" diyerek tepkisini gösterdi.
18 Eylül 2021 09:52
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Tacizci profesöre Ahmet Hakan'dan sert tepki

Ahmet Hakan Coşkun'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

- Ama o, çok büyük hoca.

- Ama o, dünya çapında bir bilimadamı.

- Ama o, muazzam bir akademisyen.

Falan diyerek...

Celal Şengör'ün yaptığı rezil tacizi hafifletmeye çalışanlar var.

Öğrencisinin eteğini kaldıran, öğrencisine şaplak atan, öğrencisine yaptığı bu tacizi gururla anlatan bir adam...

İsterse Albert Aynştayn olsun...

Benim gözümde...

Aynı zamanda rezil bir tacizcinin tekidir.

Dolayısıyla Celal Şengör için bundan böyle söyleyeceklerim şöyle şeyler olacaktır:

Büyük hocadır ama rezil tacizcidir.

Dünya çapında bilimadamıdır ama rezil tacizcidir.

Muazzam bir akademisyendir ama rezil tacizcidir.
Hürriyet
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