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İstanbul'da otomobil takla attı: 2 ölü
İstanbu Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, iki çocuk da yaralandı
|18 Eylül 2021 10:00
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İstanbul'da Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi hayatını kaybetti, 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen iki çocuk ise yaralandı.
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