Maske cezası SMS'lerine dikkat! O mesajlara sakın tıklamayın
|18 Eylül 2021 10:09
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Gelen mesajda, "Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." yazıyor ve detaylı bilgi için telefon sahibini mesajın devamındaki linke yönlendiriyor.
ÖNCE BANKA ŞUBESİNE SONRA E-DEVLET SİSTEMİNE YÖNLENDİRİYOR
"İlkindeki linke tıkladığınız zaman bir banka şubesine yönlendiriliyorsunuz sanki cezanızı ödemek için gerçek bir bankaymış gibi ikincisinde ise direkt sizi bir e-Devlet sistemine yönlendiriyor bu ikisinin de oluş nedeni sizin şifrelerinizi elde etmek"
Peki, salgını fırsata çeviren bu dolandırıcıların ağına düşmemek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
"Bu mesajları hiçbir şekilde dikkate almamak gerekiyor çünkü eğer bu konuyla ilgili ya da benzeri bir konuyla alakalı devlet size bir ceza yazdıysa bu SMS ile gelmeyecek mutlaka e-Devletten kontrol edilebilir vergi dairesinden kontrol edilebilir ya da vergi dairesine giderek benim aldığım herhangi bir ceza var mı diye kontrol ediyor olabilirsiniz."
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