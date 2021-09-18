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İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan maden işletmelerine 2,5 milyon lira hibe

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine 3 ayda yaklaşık 2,5 milyon lira hibe desteği sağlandı.
18 Eylül 2021 10:35
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İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan maden işletmelerine 2,5 milyon lira hibe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, MİSGEP faydalanıcısı 80 yer altı maden işletmesine üçüncü hibe desteği ödemesi gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen programda, şartları sağlayan yer altı maden iş yerlerine temmuzda 732 bin, ağustosta 850 bin, eylülde 898 bin olmak üzere 2 milyon 480 bin lira hibe desteği sağlandı.

Yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık verilen bu destek için iş yerlerinde bu hizmetleri yürütecek iş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyoneli görevlendirilmesi ve bu hizmete ilişkin ödemelerin işveren tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyor.

Destek alan iş yerleri, çalışanları arasından İSG profesyoneli görevlendirebileceği gibi ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden de bu hizmeti alabiliyor.

- Faydalanıcı iş yerlerinin ilk saha ziyaretleri tamamlandı

Bakanlık, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına da devam ediyor.

Bu kapsamda, faydalanıcı iş yerlerinin ilk saha ziyaretleri tamamlanarak iş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut durum ve ihtiyaçlar ortaya konuldu.

Hem finansal destek hem de rehberlik çalışmalarını kapsayan program 24 ay devam edecek.
Anadolu Ajansı
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