'Gıdamızı pep birlikte koruyup, israfa hep birlikte dur diyelim'

Yapılan çağrıda 45 bini aşkın sendika üyesine mesaj atılarak, tüm üyeler gıda kayıp ve israfını azaltmak için kampanyaya destek vermeye, sorumluluk almaya davet edildi.

Toç Bir-Sen Genel Merkezince konuya ilişkin yapılan açıklamada bilinçsiz gıda kullanımı ve tüketimi nedeniyle yaşanan gıda kaybının ülkelere sadece ekonomik zarar vermekle kalmayıp üretim kaynakları ve çevreyi de olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Gıda kayıplarını ve israfını önlemek ya da azaltmak amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bizzat Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 2020 yılında "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" isimli kampanya başlatılmıştır. Ülkemizde sadece 2019 yılında, 19,1 milyon ton gıdanın çöpe atıldığı ve ortaya çıkan bu çöpün taşınması için 635 bin çöp kamyonu kullanıldığı düşünüldüğünde, Bakanlığımız tarafından başlatılan bu kampanyanın ne denli önemli olduğu daha net anlaşılmaktadır.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak, bir taraftan hizmet kolu çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, yaşam kalite ve standartlarının yükseltilmesi amacı ile mücadele verirken, diğer taraftan Büyük, Güçlü ve Müreffeh bir Türkiye ideali için var gücümüz ile çalışmaktayız. Bu anlayışla Ülkemiz ve Milletimizin faydasına gördüğümüz her projenin arkasında hatta mutfağında yer almayı kendimize görev bildik ve tüm imkanlarımızı bu uğurda seferber ettik.

Cenab-ı Hak Araf suresi 31. Ayette "Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." Buyurmuştur. Erdemliler hareketi olarak bizler de Yüce Rabbimizin buyruğu doğrultusunda hareket etmeli ve israftan kaçınmalıyız. Bu anlayışla Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak, Bakanlığımız tarafından yürütülen "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" isimli kampanyanın destekçileri arasında yer alıyoruz.

Toç Bir-Sen olarak; her zaman olduğu gibi gıda kaybı ve israfına karşı var gücümüzle sorumluluk alacağımıza bu uğurda mücadelemizi sürdüreceğimize söz veriyor, her bir üyemizin de Ülkemizin bugünü ve geleceği için son derece önemli olan "Sen de Söz Ver Rekor Gelsin!" isimli kampanyaya destek olmasını rica ediyoruz."