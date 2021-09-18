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Ordu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
|18 Eylül 2021 11:05
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Ilıca Mahallesi'nde Engin Tıkır ve B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu B.K, Tıkır'ı bıçakla yaraladı.
Ağır yaralanan Tıkır, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
B.K'nin gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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