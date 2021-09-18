'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, "aracı" olarak tabir edilen bazı kişilerin, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları belirlendi.

Bunun üzerine Giresun merkez ve Bulancak ilçesi ile Ordu, İstanbul, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda doktor raporu için alınan çok sayıda evrak, başka kişiler adına düzenlenmiş engelli sağlık raporları, tahlil sonuçları ile ruhsatsız tabancalar, çok sayıda mermi ve suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.