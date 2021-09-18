Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi kazası
Çanakkale Boğazı açıklarında, iki geminin çatıştığı bildirildi.
|18 Eylül 2021 11:20
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun'a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.
Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.
Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis memuru intihar girişimini böyle önledi
18 Eylül 2021 11:13
|'Usulsüz engelli raporu' operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
18 Eylül 2021 11:09
|Ordu'da kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
18 Eylül 2021 11:05
|İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li gözaltına alındı
18 Eylül 2021 10:18
|Maske cezası SMS'lerine dikkat! O mesajlara sakın tıklamayın
18 Eylül 2021 10:09
|İstanbul'da otomobil takla attı: 2 ölü
18 Eylül 2021 10:00
|Düğünde istek parça kavgası: 6 yaralı
18 Eylül 2021 08:01
|Adana'ya gidiyorlardı! Düğün yolunda feci kaza: 2 kişi öldü, 4 yaralı var
18 Eylül 2021 07:53
|Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: Deli olduğumu söylüyorlardı, ben sağlıklıyım
18 Eylül 2021 07:50
|Düğüne giden çiftin içindeki otomobil tırla çarpıştı 2 kişi öldü
17 Eylül 2021 22:48