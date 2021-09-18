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Manavgat'ta çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Elindeki çakmakla yangın çıkarmaya çalışan kişi suçüstü yakalandı
|18 Eylül 2021 11:35
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları söndürüldü.
Sorgun Mahallesi Sorgun Çamlık bölgesinde 3 ayrı yerde yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen helikopter, arazözler ve işçilerle yapılan müdahaleyle yangınlar büyümeden söndürüldü.
Orman ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede, çakmakla yangın çıkarmaya çalışan bir kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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