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Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

Endonezya'da 15-17 Eylül'de gerçekleştirilen uluslararası konferansta, "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı" adı altında yeni bir birliğin kurulması kararlaştırıldı
18 Eylül 2021 11:53
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Anayasa yargısı alanında yeni bir uluslararası birlik kuruldu

Anayasa yargısı alanında, "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı" adı altında yeni bir uluslararası birlik kuruldu.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Bandung şehrinde 15-17 Eylül'de uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Konferansta "İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Devletler Anayasa Yargısı Konferansı" adı altında yeni bir birliğin kurulması kararlaştırıldı.

Böylece Türk Anayasa Mahkemesinin 14-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Dolmabahçe'de başlattığı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin anayasa mahkemelerini bir araya getirecek organizasyonun kurulması yönündeki çalışmalarda önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Türkiye'yi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Başraportör Murat Azaklı'nın temsil ettiği konferansa, toplam 38 ülke katıldı. Konferansın sonunda Arslan'ın başkanlığını yaptığı genel kurul toplantısında "Bandung Deklarasyonu" oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurulda ayrıca 2018'de kabul edilen "İstanbul Deklarasyonu" ile başlayan süreçte kurulmasına karar verilen konferansın ilk (açılış) kongresinin 2022 yılında İstanbul'da yapılması ve bu kongrede kuruluş sürecinin tamamlanması kararlaştırıldı.

Öte yandan konferansta iki gün boyunca "İnsan Hakları ve Anayasacılık" ana başlığı altında sunumlar yapıldı. Başkan Arslan bu kapsamda yaptığı konuşmada, modern demokrasinin çoğulcu demokrasi olduğuna ve anayasa mahkemelerinin de anayasal demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldiğine değindi. Arslan ayrıca, bireysel başvurunun kabulünden sonra Anayasa Mahkemesinin hak eksenli yaklaşımla çoğulcu ve katılımcı demokrasinin gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu kararlardan örnekler vererek anlattı.

Konferans, "Bandung Deklarasyonu"nun okunmasıyla sona erdi.
Anadolu Ajansı
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