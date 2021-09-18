12 avukatın telefonunu aynı yöntemle çalan şüpheli tutuklandı
|18 Eylül 2021 12:04
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kendisini şirket sahibi olarak tanıtan bir kişinin çeşitli mekanlara çağırdığı avukatlarla yemek yerken şarjı bittiği bahanesiyle müştekilerin telefonlarını alıp konuşurken ortadan kaybolması üzerine çalışma yapıldı.
Şüpheli ile 12 ayrı avukatın buluştuğu restoranların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın avukatların telefonlarını aldıktan sonra hızla restorandan kaçtığını belirledi. Görüntülerdeki kişinin daha önce birçok kez yakalanan Sinan G. (43) isimli şahıs olduğu tespit edildi.
"Dolandırıcılık", "gasp" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 10 ayrı kaydı bulunan şüpheli Sinan G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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