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Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
18 Eylül 2021 12:07
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Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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