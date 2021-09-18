Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, okulların açılmasından bu yana geçen iki haftada pozitif vakalar nedeniyle en az 611 sınıf karantinaya alındı. Ordu Aybastı Fen Lisesi'nin, tüm sınıflarının karantinada olması nedeniyle fiilen kapalı olduğu belirtildi.

Öğrenci Veli Derneği'nden yapılan açıklamada, okulların alarm verdiğine ve her yerden sürekli karantina ve vaka haberleri geldiğine dikkat çekilerek "Okullar yeterli önlemler alınmadan açıldı. Bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Milli Eğitim Bakanlığı il il, okul okul, karantinaya alınan okulların, pozitif tanısı konulan öğrencilerin, eğitim emekçilerinin sayısını acilen açıklamalı ve gerekli önlemleri almalıdır" denildi.

Öğrenci Veli Derneği'nin hazırladığı salgın raporuna göre bazı illerde karantinadaki sınıf sayısı:

İSTANBUL: En az 101 sınıf

ANKARA: En az 30 sınıf

İZMİR: En az 73 sınıf

AMASYA: En az 12 sınıf

ANTALYA: En az 10 sınıf

BALIKESİR: En az 10 sınıf

BURSA: En az 14 sınıf

ÇANAKKALE: En az 12 sınıf

ÇORUM: En az 59 sınıf

DİYARBAKIR: En az 20 sınıf

EDİRNE: En az 8 sınıf

ESKİŞEHİR: En az 14 sınıf

MERSİN: En az 29 sınıf

KOCAELİ: En az 23 sınıf

MUĞLA: En az 14 sınıf

SAMSUN: En az az 27 sınıf

KIRKLARELİ: En az 10 sınıf

MANİSA: En az 11 sınıf

SAKARYA: En az 12 sınıfta karantina var.