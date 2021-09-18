Yüzlerce sınıf pozitif vakalar nedeniyle karantinaya alındı
|18 Eylül 2021 12:26
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Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, okulların açılmasından bu yana geçen iki haftada pozitif vakalar nedeniyle en az 611 sınıf karantinaya alındı. Ordu Aybastı Fen Lisesi'nin, tüm sınıflarının karantinada olması nedeniyle fiilen kapalı olduğu belirtildi.
Öğrenci Veli Derneği'nden yapılan açıklamada, okulların alarm verdiğine ve her yerden sürekli karantina ve vaka haberleri geldiğine dikkat çekilerek "Okullar yeterli önlemler alınmadan açıldı. Bu koşulların düzeltilmediği ortamda okulların açık tutulamayacağı herkesin bildiği bir gerçektir. Milli Eğitim Bakanlığı il il, okul okul, karantinaya alınan okulların, pozitif tanısı konulan öğrencilerin, eğitim emekçilerinin sayısını acilen açıklamalı ve gerekli önlemleri almalıdır" denildi.
Öğrenci Veli Derneği'nin hazırladığı salgın raporuna göre bazı illerde karantinadaki sınıf sayısı:
İSTANBUL: En az 101 sınıf
ANKARA: En az 30 sınıf
İZMİR: En az 73 sınıf
AMASYA: En az 12 sınıf
ANTALYA: En az 10 sınıf
BALIKESİR: En az 10 sınıf
BURSA: En az 14 sınıf
ÇANAKKALE: En az 12 sınıf
ÇORUM: En az 59 sınıf
DİYARBAKIR: En az 20 sınıf
EDİRNE: En az 8 sınıf
ESKİŞEHİR: En az 14 sınıf
MERSİN: En az 29 sınıf
KOCAELİ: En az 23 sınıf
MUĞLA: En az 14 sınıf
SAMSUN: En az az 27 sınıf
KIRKLARELİ: En az 10 sınıf
MANİSA: En az 11 sınıf
SAKARYA: En az 12 sınıfta karantina var.
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