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Aldığı ikinci el aracın önü benzinli arkası dizel çıktı

Ekspertiz'e götürüp kontrol ederek aldığı ikinci el aracın önü benzinli arkası dizel çıktı
18 Eylül 2021 12:44
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Üsküdar'da 2. el araç satın alan bir vatandaş, aylar sonra yaptırdığı ekspertiz sonrası 150 bin liraya satın aldığı otomobilin iki farklı aracın birleşiminden oluştuğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Aracın ön kısmının benzinli arka kısmının ise dizel olan bir araca ait olduğu ortaya çıktı.

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