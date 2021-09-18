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Antalya'da denize giren Ugandalı öğrenci boğuldu
Antalya'da denize giren Ugandalı üniversite öğrencisi boğuldu.
|18 Eylül 2021 12:49
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Konyaaltı ilçesindeki Sarısu Plajı'ndan serinlemek için denize giren Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ugandalı Jarimu Menya, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Yardıma koşanlar tarafından sudan çıkartılan Menya, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Menya'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.
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