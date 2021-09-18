Antalya'da denize giren Ugandalı öğrenci boğuldu

YASON BURNU İÇİN 14 BİN KİLOMETRE YOL KATEDİYORLAR Ordu'nun Perşembe ilçesinde, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile 'altın post'u aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası için çevre düzenlemelerinin ardından uluslararası tanıtımlar yapıldı. Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu'nu görmek için 14 bin kilometre uzaklıktaki ülkelerden dahi ziyaretçiler geliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Dünyanın değişik yerlerinde burayı merak ettiler. Yarımadanın görsellerini uçakların ekranlarına koyduk. Arjantin, Venezuela, Avustralya'dan turistler geliyor” dedi.