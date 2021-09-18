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Otoyol gişesine çarpan hakim hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde, otomobiliyle Kuzey Ege Otoyolu girişindeki gişeye çarpan hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51) yaşamını yitirdi.
18 Eylül 2021 13:18
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Otoyol gişesine çarpan hakim hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, hakim Cem Reşit Eyüpoğlu (51) idaresindeki 35 AFJ 965 plakalı otomobil, Kuzey Ege Otoyolu Yanıkköy mevkisindeki gişeye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eyüpoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde sıkışan Eyüpoğlu'nun cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Anadolu Ajansı
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