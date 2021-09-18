Profesör uyardı: Vaka sayısı düşmezse kapanmak zorunda kalacağız

100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayıları haritasında 4-10 Eylül tarihlerinde, en çok vaka yoğunluğu yaşanan iller bir önceki hafta olduğu gibi Rize ve Bayburt olarak tespit edildi. Bölgede iki kentin yanı sıra Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Giresun, Samsun ve Ordu da yüksek vaka oranlarıyla dikkat çekti.

Prof. Dr. Aydın, daha önce kullanılan renkli risk haritasına işaret ederek "Eski vaka renklendirme haritasına göre yeşil alan hiç kalmadı, sarı alan olan yerler var. Türkiye aslında turuncu ve kırmızı durumda. Vakalarımız çok yüksek ve Karadeniz de önde gidiyor."

İnsanlar artık kurallara uymadığını vurgulayan profesör sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun sonucu olarak da hastanelerde viral özellikli üst solunum yolu enfeksiyonları görmeye başladık. Elbette her yıl mevsimsel olarak bunu görüyorduk ama geçen yıl maskelerin çok önemli düzeyde kullanılması nedeniyle hiç görmemiştik. Neredeyse sıfırdı ama bu yıl çok erken başladı. Bu da bize maske kuralı uyumu olmadığını düşündürdü."

'Kapanmak zorunda kalacağız'

Vakaların azalmaması durumunda kış mevsiminin zor geçeceğini söyleyen Aydın, "Geçen yıl kadar ciddi hasta sayımız yok gibi görünüyor ama hastalar az olmasına rağmen ölüm sayısında artış var. Ülkede her dört günde binden fazla ölüm var. Bunu görmezlikten gelmek hiç doğru değil. Kapatmamak için direniyoruz ama önlemlerimizi almaz, sayıları düşüremezsek kapanmak zorunda kalacağız" dedi.

'Semptomlar karışıyor'

Geçen yılki durumla kıyaslama yapan Prof. Dr. Aydın şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen yıl bu sayıların altıda biri olan sayılarla çok daha yüksek önlem alıp kapanmalar yaşıyor, daha korumacı yaklaşımla kendimizi hazırlamamıza rağmen ekim, kasım ve aralık ayları ağır geçmişti. Şimdi bu ağırlık eylül ayında başladı. Çok ciddi sayılardayız ve viral üst solunum yolu enfeksiyonu görülüyor. Bu bize kapalı alanlarda toplanmanın düzgün yapılmadığını gösteriyor. Türkiye'nin diğer şehirlerinden aldığımız bilgilere göre, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın olduğunu hatta bazı yerlerde 'influenza' da görüldü. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla Covid-19 semptomları birbirine karışıyor. İnsanlar da 'Covid-19 olmadım, hastaneye gitmeme gerek yok' diye kendi kendine çözüm bulmayı düşünüyor. Bu yanlış bir harekettir. Bu insanlar şayet Covid-19 ise virüsü yaymaya devam ediyorlar. Üstelik aramızda yaşıyor, önlem almaları gerektiğini bilmiyorlar. Üst solunum yolu enfeksiyonuna dair bulguları olan herkesin öncelikle Covid-19 testinden geçirilmesi en doğru yoldur."