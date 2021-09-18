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Evde düşüp kapıya çarpan kişi, kırılan camın boynunu kesmesi sonucu öldü

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evinde düşüp başını kapıya çarpan kişi, kırılan camın boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.
18 Eylül 2021 14:00
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İddiaya göre, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Melik Ejder Çamur (55), evinin mutfağında ayağının kaymasıyla dengesini kaybederek başını balkon kapısının cam bölümüne çarptı.

Camın kırılarak boynunu kesmesiyle ağır yaralanan Çamur'u yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Çamur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Çamur'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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