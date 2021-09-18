Telefon şarjdayken prizden yangın çıktı, aile son anda kurtuldu

Yangın, Orduyeri Mahallesi 190. Cadde Ilıca Sokak'ta yer alan Gürdağ Apartmanının 2. katında çıktı. İlhan Gürdağ, eşi ve 2 çocuğunun evde olduğu sırada elektrik prizinden çıkan yangında alevler bir anda büyüyerek tüm daireyi sardı. O sırada uykuda olan baba İlhan Gürdağ alev ve dumanları fark edince eşi ve çocuklarını alarak evi terk etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

Baba Gürdağ yaşanan korku dolu anları anlatarak, , "Alevlerin arasında kaldık. Çocuklarla alevlerin arasında kaldık. Çıkardım çocukları. Prizden çıktı. Telefonu şarja takmıştık. Biraz uyuduktan sonra bir çatırtı oldu" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.