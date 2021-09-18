ALES yarın 90 merkezde yapılacak
|18 Eylül 2021 14:39
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde yarın yapılacak.
10'DAN SONRA GİRİŞ YOK
Saat 10.15'te başlayacak ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
MASKE VE DEZENFEKTAN DAĞITIMI
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-ALES/2 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak.
Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
KENDİ MASKELERİYLE GİREBİLİRLER
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven verilecek. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
BAHÇELERDE YIĞILMA ÖNLENECEK
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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