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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Ayten Elhaman:- "HDP'den çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 32 aile evladına kavuştu, inşallah biz de evladımıza kavuşacağız"
18 Eylül 2021 14:43
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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 746. gününde sürüyor.

Aileler adına konuşan anne Ayten Elhaman, evlatları için sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Elhaman, kimsenin annelerin mücadelesini bitiremeyeceğini dile getirdi.

Elhaman, "Bir ağaç için dünyaları yıkanlar neden bizim sesimizi duymuyor? Evlatlarını kaybetmiş tüm anneler buraya gelsin, korkmasınlar. HDP'den çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 32 aile evladına kavuştu, inşallah biz de evladımıza kavuşacağız." dedi.

Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaracağını belirten Elhaman son nefesine kadar mücadele edeceğini söyledi.

Elhaman kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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