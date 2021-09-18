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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
18 Eylül 2021 19:34
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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı 18 Eylül 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Memurlar.Net
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