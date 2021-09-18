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GÖKBEY ve AKSUNGUR TEKNOFEST'te uçacak

TEKNOFEST 2021'de HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve GÖKBEY ilk kez uçuş gösterisi gerçekleştirecek.
18 Eylül 2021 15:14
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GÖKBEY ve AKSUNGUR TEKNOFEST'te uçacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, firma her yaştan yüz binlerce kişinin katıldığı Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te bu yıl da yerini alacak.

TUSAŞ, festivalde yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyerle ilgili soruları bire bir cevaplayacak. Firma ayrıca, genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gösteri uçuşu gerçekleştirecek HÜRKUŞ, bu kez de geçtiğimiz aylarda ilk kez tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ile katılımcıların nefeslerini kesecek.

İlk gösteri uçuşları TEKNOFEST'te

TUSAŞ tarafından geliştirilen özgün platformlardan GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı ilk kez TEKNOFEST'e özel uçuş gösterisi sergileyecek.

Festival kapsamında TUSAŞ standında VR tabanlı sanal hangar turu, hava araçlarını deneyimleme imkanı sunan simülatörler ve çok sayıda sürpriz etkinlikler de yapılacak.

Her yıl büyük heyecanla geçen Helikopter Tasarım Yarışması'nın finalistleri de TEKNOFEST'te belli olacak.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel gelişmelerinden olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalli TEKNOFEST için bu yıl da birbirinden değerli etkinlikler hazırladık.

İlkokul düzeyinden başlayan teknoloji ve bilim merakının vücut bulduğu festivale katılan çocuklarla buluşacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu vesileyle gençlere olan çağrımı yineliyorum ve onlara mühendis olmalarını tavsiye ediyorum. Ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii onların omuzlarında yükselecek. TUSAŞ olarak bu ekosistemin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Savunma sanayiinde ilkleri gerçekleştiren TUSAŞ'ın geliştirdiği TUSAS APP uygulaması üzerinden TEKNOFEST katılımcıları için sanal hangar turları gerçekleştirilecek, firmanın ürünleri sanal ortamda yakından incelenebilecek.
Anadolu Ajansı
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